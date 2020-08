Estações do Depasa voltam a funcionar e abastecimento de água deve ser normalizado

O morador de Rio Branco conviveu nas últimas semanas com a falta de água nas torneiras. O motivo foi um defeito em uma das bombas da Estação de Tratamento de Água, a ETA 1, que prejudicou ainda mais os moradores da parte alta da capital acreana.

Depois de vários dias com a água sendo racionada, quando chegava nas casas, finalmente o Depasa anuncia que os técnicos conseguiram recuperar o equipamento. Nesta quarta-feira, as duas ETAs estão operando com a capacidade máxima. Mesmo assim, o abastecimento só deve ser normalizado dentro de alguns dias.

“É que o que fazemos quando não temos problemas nas bombas é apenas completar os reservatórios. Como ficamos alguns dias com esse problema, é preciso de um tempo para que todos os reservatórios estejam com sua capacidade suprida”, diz a assessoria de comunicação da autarquia.

Uma outra preocupação da população é em relação a possibilidade de falta de água por conta da baixo nível do Rio Acre, nesta época do ano, de onde é feita a captação. Nesta quarta-feira, 26, o Rio Acre mede nesta quarta em Rio Branco 1,51m. De acordo com a assessoria, o Depasa continua sem dificuldades para captar água do manancial.

“Como temos bombas flutuantes, mesmo com o baixo nível do rio, não estamos tendo problemas para fazer a captação. O que acontece é uma distância maior do local onde fazemos essa captação até a estação, o que exige mais das bombas. Mas até agora o operacional tem conseguido captar normalmente, diz o Depasa.