Depasa retoma serviços da central de atendimento 0800 aos consumidores

O aplicativo Previna, desenvolvido pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), em parceria com o governo do Acre, disponibiliza desde a última segunda-feira, 24, o download para auxiliar no combate e prevenção do novo coronavírus. Os usuários já podem baixar o aplicativo na plataforma online Google Play por meio do smartphone Android.

O aplicativo disponibiliza o autodiagnóstico por meio de perguntas direcionadas ao usuário, que chegará a um possível resultado de contaminação ou não de Covid-19. As perguntas integram o Sistema Único de Saúde (SUS). A ferramenta online engloba todas as informações e serviços disponibilizados pelo Estado, constituindo um canal direto com a comunidade.

Na plataforma, o usuário pode encontrar uma aba específica do Projeto Saúde Emocional: é o Fale Comigo, Você não está Sozinho, que promove apoio emocional a pessoas que contraíram o coronavírus e aos familiares de pacientes e de vítimas fatais da doença.

O aplicativo foi projetado e desenvolvido por servidores e estudantes do Ifac, por meio da Pró-Reitoria do de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp), Coordenações do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), de Incubadora de Empresas (COIN) e da Diretoria Sistêmica de Comunicação (Dscom).

Link para download: https://play.google.com/store/apps/detailsd=com.previnaacre.covid.previnaifac

Fonte: Agência de Notícias do Acre