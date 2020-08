Criminosos usam imagem da primeira-dama e tentam aplicar golpes no WhatsApp

O Progressista (PP) e o Partido Social Democrático (PSD) confirmaram na noite desta terça-feira, 25, os nomes de Zequinha Lima e Henrique Afonso para compor a chapa que irá disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. As conversas começaram no domingo até que Henrique aceitou ser vice. O acordo foi selado na casa do governador em exercício, Nicolau Junior, com a presença do novo prefeito da cidade, Clodoaldo Rodrigues, e outras lideranças políticas.

Nicolau chegou no último sábado em Cruzeiro do Sul garantindo ter aval do governador Gladson Cameli para fechar as alianças. Ele assegura que Cameli estará no palanque da chapa PP com o PSD de Petecão.

Para Zequinha, a ação firme de Nicolau foi fundamental para o desfecho e agora é hora de se apresentar oficialmente como pré-candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. “Tivemos paciência até chegar aqui. Eu e Henrique somos amigos de longa data e é uma honra tê-lo como vice. A disputa será árdua, mas temos disposição para construir uma Cruzeiro melhor “, destaca.

Henrique Afonso disse ter reconhecido a estrutura partidária de Zequinha, bem como sua liderança política, e acredita numa grande coalisão de lideranças políticas para conquistar a prefeitura. “Temos o prefeito Clodoaldo Rodrigues e outros nomes fortes e as pesquisas têm mostrado que as pessoas querem mudança e nós vamos inspirar confiança e esperança nas pessoas”.

Um dos articuladores políticos do governador Gladson Cameli, Normando Sales, acompanhou as negociações partidárias em Cruzeiro do Sul. Zequinha e Henrique Afonso são professores e já tiveram atuação no movimento sindical da educação de Cruzeiro do Sul e em partidos de esquerda (PCdoB, PT e PV) até chegarem às siglas em que se encontram no momento.