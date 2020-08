Com volta da OCA, prefeitura disponibiliza contato para agendar atendimento

O governo federal Institui, no âmbito da Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Iniciativa Regenera Brasil que tem como objetivo contribuir com a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação para a geração de diretrizes que promovam a recuperação efetiva dos ecossistemas nativos brasileiros.

As reuniões ordinárias do Comitê Gestor de Regenera Brasil serão semestrais ou, extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, por meio de correspondência eletrônica oficial, sempre que necessário.

Essas reuniões serão realizadas por videoconferência, com possibilidade de participação presencial dos membros e convidados que se encontrarem no Distrito Federal.

