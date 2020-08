Alan Rick visita obras da ponte do ramal do Castanheira em Porto Acre

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou nesta segunda-feira, 25, várias obras que estão sendo executadas no município de Porto Acre com recursos de suas emendas orçamentárias e extraorçamentárias. Também visitou o Porto do município, para onde destinou R$ 1,5 milhão de suas emendas, via SUDAM, para construção de uma rampa e escadaria para escoamento da produção. A obra deve ser iniciada ainda este ano e deve beneficiar mais de mil famílias.

“A obra do porto é um antigo desejo dos produtores, ribeirinhos, estivadores e comerciantes do município. O projeto já está pronto e o recurso garantido”, destaca Alan Rick.

Acompanhado do vereador Célio Nogueira (DEM), do secretário de Meio-Ambiente Raimundo Pessoa e do secretário de Agricultura, Manoel Suíca, o parlamentar também visitou as obras de construção da ponte do ramal do Castanheira, na Vila do V. A obra está sendo realizada pela prefeitura com recursos de R$ 300 mil, fruto de emenda individual e o prazo de conclusão é para os próximos 40 dias. Trata-se de uma reivindicação da comunidade feita em 2017 e que agora torna-se realidade. A ponte terá base, pilares e estrutura em concreto armado e superfície em madeira. O projeto será usado pelo Programa Calha Norte como referência para novas construções na Amazônia.

“Sempre tenho dito: ponte não tem como escoar a produção. Este é um sonho antigo da comunidade, que também sofre muito com o transporte de alunos. Tenho grande carinho por Porto Acre e, por isso, sempre procuro garantir recursos para o município” destaca Alan Rick.

Na Vila do Incra, na praça Nabor Júnior, Alan Rick visitou a nova quadra de esportes do local, que foi totalmente reformada com recursos de sua emenda individual no valor de R$ 300 mil. Na próxima semana ele deve participar da inauguração da quadra, outro sonho antigo dos moradores.

Em Porto Acre, Alan viabilizou, ainda, emenda de R$ 300 mil para a construção das arquibancadas e da iluminação do campo da Colonacre, além de R$ 400 mil para a Saúde Municipal entre 2018 e 2020. O parlamentar também entregou um ônibus escolar e uma caminhonete Hilux para o município, no ano passado e deve entregar mais um ônibus escolar até o final deste ano.

No total, o parlamentar, que é campeão de liberação de recursos para Porto Acre, já garantiu, nos últimos seis anos, R$ 10,5 milhões em recursos para obras na sede do município, Vila do V e Vila do Incra, além de apoio aos projetos de Assentamento Tocantins e Caquetá.