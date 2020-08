Ação de testagem e apoio à gestante na pandemia tem R$ 31 mil para prefeituras

Os estágios supervisionados de alunos da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha irão retornar no dia 1º de setembro, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco. A data foi definida após reunião entre o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) e representantes da unidade hospitalar.

A parceria faz parte de um termo de cooperação técnica firmado entre a instituição de ensino profissional e o hospital no dia 13 de fevereiro deste ano. Os cursos que vão retornar são: Técnico de Prótese Dentária, do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps), como política de formação continuada para os servidores da Saúde; e o de Técnico de Saúde Bucal, do Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec/Medioteambic), que atende alunos do ensino médio.

O reinício das atividades se deu após nova classificação de risco definida pelo Pacto Acre sem Covid, em que todas as regionais do estado avançaram para o nível de atenção (bandeira amarela), tomando todas as medidas sanitárias necessárias.