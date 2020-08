Preço de combustíveis segue aumentando no Acre em plena pandemia, diz Confaz

Finalmente, após vários meses, a OCA vai voltar ao atendimento presencial da população. Como o Acre alcançou a classificação amarela no combate à Covid-19, que significa Nível de Atenção, o funcionamento acontecerá mediante agendamento de horário definido previamente e com funcionamento de, no máximo, 30% de sua capacidade de atendimento presencial.

Um decreto divulgado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) estabelece que a abertura da instituição acontecerá de forma gradual. Quando o Acre passar para a fase verde, Nível de Cuidado, os atendimentos passarão a 50%. O pleno funcionamento, com 100% da capacidade, acontecerá apenas 90 dias após o controle da evolução da pandemia do novo coronavírus.

Para o retorno do atendimento presencial diversas medidas estão sendo adotadas, como a demarcação no chão com indicações de distanciamento na fila de entrada, que se estenderá até a calçada do prédio, a disposição das cadeiras nas áreas de espera com espaçamento de dois metros, a intensificação da limpeza do prédio, a disponibilização de álcool gel nas recepções para higienização das mãos e maçanetas, além dos postos de trabalho, banheiros, copas e salas de reuniões. Todos os usuários que forem entrar na OCA terão a temperatura corporal aferida.

O planejamento inclui também o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual das equipes de atendimento e de limpeza. O governo irá também investir orientações dos usuários sobre as medidas para contenção da Covid-19. Outra medida de proteção adotada é a instalação de placas de acrílico nos guichês de atendimento para evitar o contato entre atendentes e usuários.

O acesso e a permanência dos usuários em órgãos púbicos devem seguir as seguintes medidas: utilização obrigatória de máscara, devida higienização das mãos com álcool em gel ou lavando-as com água e sabão, e a manutenção de uma distância segura entre as pessoas, de pelo menos 1,5 m, evitando-se a aglomeração dentro dos estabelecimentos públicos. Além disso, os usuários devem, especialmente, evitar ir acompanhados de crianças, idosos ou pessoas do grupo de risco, salvo nos casos em que seja estritamente necessário.

O governo pede aos usuários que deem preferência aos canais remotos de atendimentos para evitar aglomerações. Desde o início da pandemia, a OCA tem disponibilizado canais alternativos, como o acesso ao Guia de Serviços Públicos, disponível no endereço eletrônico: http://gsp.ac.gov.br.

Diversos canais de atendimento estão ao alcance dos usuários. São eles: telefones 3215-2427, 3215-2445, 3215-2411, 3215-2475, de segunda a sexta das 8 às 14 horas; Facebook, com interação via bate-papo (https://web.facebook.com/OCA.centrosdeatendimento/) e no Instagram no endereço @oca_acre. Por meio desses canais, o cidadão pode consultar serviços e receber orientações para solicitar em meio eletrônico ou direcionamento para o órgão.