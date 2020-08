Morte súbita de gado em Xapuri pode ter sido causada por surto de botulismo

Agora é oficial. Os partidos Democratas e PROS irão caminhar juntos em Capixaba. Em reunião realizada nesta segunda-feira, 24, com a presença do deputado federal Alan Rick, da deputada estadual Maria Antônia e dos presidentes estaduais do Democratas, Jairo Cassiano e do PROS, Francisco Deda, a união foi formalizada.

A aliança terá como pré-candidato a prefeito o empreendedor Manoel Maia, do Democratas e como pré-candidato a vice, o vereador e presidente da Câmara de vereadores Richard Lima do PROS. Na reunião desta segunda-feira lideranças do município destacaram aos parlamentares a importância da unidade entre os dois partidos em favor do futuro do município.

“Nos últimos meses mantivemos muitas reuniões e chegamos ao consenso de que estarmos unidos nessa eleição é o melhor para Capixaba. Hoje formalizamos essa decisão e comunicamos a nossa maior liderança, o deputado federal Alan Rick, que já abraçou a pré-candidatura do Manoel Maia e se mostrou feliz com nossa aliança com o PROS”, disse Jairo Cassiano.

Para Alan Rick, a prioridade é apoiar pessoas dedicadas a melhorar a vida do povo de Capixaba, compromissadas com o futuro e o progresso da cidade. “O Manoel Maia é, sem dúvida, um excelente nome. Um homem do povo, comprometido com sua cidade e sua comunidade.

Não tenho dúvidas de que, sendo escolhido, fará um grande trabalho com o apoio do Richard e dos amigos do PROS. Certamente teremos um time qualificado, disse o parlamentar.

“Continuaremos dialogando com outros partidos e lideranças que desejam dias melhores para o município de Capixaba. Estou certo que formaremos uma aliança plural pelo bem da comunidade”, concluiu Jairo Cassiano.