Monstro que estuprou criança de 10 anos em Feijó é preso pela Polícia Civil

O governo do Acre por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) publicou nesta terça-feira, 25, o edital de Nº (18), que trata da abertura de processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição.

As inscrições encerram no dia 27 de agosto de 2020. Será ofertado somente uma vaga para supervisor de curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na ação denominada Mediotec. O salário é de R$ 3 mil e a carga horária é de 40h semanais.

Os candidatos interessados deverão enviar currículo em formato PDF, com cópias dos documentos comprobatórios, a saber: diploma de formação de nível superior, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, entre outros; além de documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasuras, bem como a ficha de inscrição.

