Jenilson homenageia servidores da Rádio Difusora pelos 76 anos

Na presidência da sessão desta terça-feira ( 25), o vice-presidente da Assembleia Legislativa Jenilson Leite (PSB) homenageou à Rádio Difusora Acreana pelos 76 anos de fundação da maior emissora do estado.

Na abertura dos trabalhos legislativos, o parlamentar que se criou ouvindo a rádio estatal, destacou a importância da emissora na vida dos acreanos, principalmente daqueles que habitam nas regiões interioranas do Acre.

A rádio estatal foi fundada em 1944 pelo então governador do território acreano, Silvestre Coelho. Sendo que a primeira transmissão a título de experiência ocorreu no dia 7 de agosto de 1994, já no dia 25 foi inaugurado “A Voz das Selvas”, como é conhecido a emissora.

Em sua fala, Jenilson parabenizou a rádio, os funcionários e o povo acreano pelo veículo de informação que tem. “Quero parabenizar a Rádio Difusora Acreana pelos 76 anos de fundação, seus funcionários e a população acreana. Essa emissora leva a informação aos mais distantes lugares do Acre, alçando aonde o povo não tem acesso a celular, internet. Mas estão conectados com o mundo por meio das ondas sonoras do rádio. Inclusive, a voz deste parlamento tem sido ouvida por meio dessa emissora”, destaca o deputado.

A Rádio Difusora faz parte do Sistema Público de Comunicação do governo estadual. Ou seja, um conglomerado de emissoras de rádios AM e FM que levam as notícias, diversão e alegrias aos mais distantes lugares do estado. As ondas sonoras do sistema público pode ser ouvido em todos os 22 municípios do Acre.

Natural de Tarauacá, Jenilson lembrou também do saudoso radialista Antônio Alves o “Budega”. Que fazia a alegria da população da Tarauacaense e principalmente da zona rural com seu programa “melodias para você”.