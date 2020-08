Governador recebe homenagem da Força Nacional em Brasília

Ao que parece, tudo indica que o governador Gladson Cameli está buscando na ex-gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) as soluções para os problemas da Polícia Civil do Acre. Após a queda de Henrique Maciel do cargo de delegado-geral e a posse de Josemar Portes, que foi secretário adjunto no governo passado, a volta de integrantes da antiga gestão na pasta acontece de forma gradativa.

No Diário Oficial desta terça-feira, 25, mais um integrante da antiga cúpula da extinta Secretaria de Polícia Civil na última gestão do PT volta a fazer parte da atual gestão com um cargo importante. O delegado Vanderlei Scherer Thomas, que foi secretário de segurança durante seis meses em 2018, substituindo Emylson Farias que deixou o cargo para ser vice na chapa de Marcus Alexandre, é agora o novo coordenador do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida). Scherer teve, de acordo com a publicação do DOE, sua Licença-Prêmio interrompida para assumir o cargo.

Dentre as principais mudanças, se destacam a volta do delegado Martin Hessel, que no governo passado foi o homem forte dos presídios e geriu o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). Agora, será quem vai coordenar o Departamento de Inteligência da Polícia Civil.

Um fato curioso e que mostra o quanto a política é dinâmica é que em 2018 o ex-chefe da Polícia Civil, Henrique Maciel, acusou Vanderlei, então secretário, de mudar sua lotação por perseguição após ter ido à convenção da candidatura de Gladson Cameli.

Quem também ganhou terreno e força dentro do novo governo foi Renan Biths. No governo passado, o economista, que também é agente de Polícia Civil, foi analista de planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Articulação Institucional do Acre e também foi diretor da PC. No atual governo, já havia exercido a função de diretor na Secretaria de Planejamento e agora volta a ser diretor da Polícia Civil.