Empresário é preso acusado de dar fuga a Ícaro após acidente que matou Jonhliane

Foi preso pela Polícia Militar do Acre na noite do último domingo, 23, o empresário Diego Henrique Gurgel Hosken, de 32 anos, no bairro Placas, apontado pela Polícia Civil como a pessoa que ajudou Ícaro José da Silva Pinto a fugir da cena do acidente que matou Jonhliane de Souza Paiva no dia 6 de agosto, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. Ícaro conduzia a BMW que colidiu na motocicleta da vítima.

Um vídeo mostra Diego no local onde Ícaro Pinto teria estado antes do acidente. Segundo a polícia, o empresário recebeu ligação de Ícaro após colidir na motocicleta de Jonhliae.

Ao portal G1/Acre, a Polícia Militar ressaltou que Diego Hosken tentou fugir logo da barreira policial e avançou semáforos e dirigiu na contramão. A PM disse ainda que, no bairro Placas, ele esperou os policiais saírem da viatura, deu ré e tentou atingi-los. Houve perseguição e ele só foi pego quando chegou numa rua sem saída. Após ser levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), o empresário foi solto na audiência de custódia.