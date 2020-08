Dia Nacional da Educação Infantil: retomada de aulas para essa etapa requer mais atenção

Com a presença do governador em exercício, Nicolau Junior, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, anunciou nesta terça-feira, 25, o novo secretário de Agricultura do município a um grupo de produtores rurais. “O tempo é pouco, mas vamos fazer uma revolução na agricultura em Cruzeiro do Sul e para isso contaremos com o apoio do governo do Estado”, disse.

Nicolau já garantiu que vai ampliar a quantidade de máquinas para garantir mais três patrulhas mecanizadas, que atenderão os ramais, proporcionando boas condições de trafegabilidade. “Temos compromisso com a área da produção. Estamos adquirindo mais de 100m máquinas e muitas virão para o Juruá. Com relação à piscicultura, vamos trazer recursos para esse setor “, comunicou Nicolau.

João Silvia Nascimento, o ‘João Todo Feio’, ex-sindicalista rural, é o novo secretário de Agricultura de Cruzeiro do Sul. Ele diz que vai iniciar uma espécie de força-tarefa para atender as propriedades com mecanização da terra, piscicultura e condições de escoamento. “O tempo é pouco, mas essa friagem indica um verão longo e vamos trabalhar muito pra fazer a diferença”.

Falando em nome dos produtores, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisco das Chagas, agradeceu pela mudança na pasta. “Essa secretaria estava de costas para nós e agora seremos parceiros”.

Mudanças na saúde e finanças

Além da agricultura, Clodoaldo Rodrigues também fez mudanças nas secretarias de Saúde e Finanças. Na saúde, sai a enfermeira Juliana Pereira e entra a colega Janaína Negreiros, que terá como missão reorganizar a compra de medicamentos e testes rápidos de Covid-19. Cruzeiro está sem medicamento para diabetes e pressão alta e sem testes rápidos desde o início de junho.

Para a secretaria de Finanças, Genilson Silva dos Santos dá lugar à Jadson Moura, que ocupava a mesma pasta em Rodrigues Alves. A secretaria de Obras também deverá sofrer mudanças, mas Clodoaldo disse que fará mais alterações “aos poucos”. “Quero um grupo que trabalhe para toda a sociedade e não apenas para grupos. Temos que dar resposta à população de Cruzeiro do Sul”, concluiu.