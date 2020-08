De última hora, entendimento entre Aleac e governo é desfeito e nome de Maria de Jesus pode ser rejeitado no TCE

O que parecia assunto pacificado ganhou contornos de manobra nas últimas horas. Isso porque deputados da base do governo na Assembleia Legislativa resolveram se articular para tentar rejeitar o nome da conselheira-substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza para ocupar a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aberta após a morte, no mês passado, do conselheiro José Augusto de Farias.

O ac24horas apurou que o entendimento construído entre o presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior (Progressistas) e o governador Gladson Cameli na semana passada foi desconstruído após o Ministério Público do Acre reforçar a recomendação para que o nome da Maria seja rejeitado e caso não fosse, os chefes dos poderes responderiam por improbidade administrativa. De acordo com o MP, Maria não atende o requisito de idade que diz que o indicado deve ter entre 35 anos e menos de 65 anos. Ela já fez aniversário em maio deste ano e já tem os 65 anos.

Nesta terça-feira, 25, será realizada a primeira reunião da Comissão Especial Legislativa para análise do caso. Compõem a comissão o líder do governo, Gerlen Diniz, e os deputados Roberto Duarte, Daniel Zen, Neném Almeida e Cadmiel Bonfim. No encontro, será escolhido o presidente e o relator do processo legislativo. A reportagem apurou que o presidente da Comissão deverá ser Roberto Duarte e o relator será Gerlen Diniz.

Existe um grupo dentro da Aleac que entende que o caso seja resolvido ainda nesta semana, porém diverge de entendimento com outros deputados que defendem um debate amplo e aberto sobre a situação. A base tenta resolver a questão ainda no parlamento para que o governo não sofra com nenhum desgaste, pois se aprovado na Comissão e no plenário da casa, o governador receberia o nome e teria a missão de nomear ou rejeitar, o que causaria ranhura nas relações institucionais do Tribunal de Contas, que defende a escolha de Maria de Jesus.