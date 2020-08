Comissão da Aleac rejeita nome de Maria de Jesus para ser conselheira do TCE

Com população estimada pelo IBGE em 18.411 habitantes, o município de Epitaciolândia tem conseguido fugir à regra dos mais altos números de incidência da covid-19 no Acre, que são registrados exatamente na microrregião onde está localizado, a regional do Alto Acre.

Epitaciolândia é o município que possui hoje o menor número absoluto (470 confirmações) e a menor taxa de incidência de casos de covid-19 por grupo de 100 mil habitantes (2.552,8) na sua regional. Em nível estadual, é o 12º em números absolutos e o 15º em incidência do novo coronavírus.

Os vizinhos Assis Brasil (6.363,8), Brasiléia (4.155,6) e Xapuri (4.109,1) estão no topo desse ranking negativo no enfrentamento à pandemia no estado. Em números absolutos, os quatro municípios do Alto Acre acumulam quase 3 mil casos de covid-19, com o registro de 54 mortes pela doença.

Separada de Brasiléia apenas pelo Rio Acre, Epitaciolândia tem quase a metade da incidência registrada na cidade localizada na margem oposta do manancial. O secretário municipal de Saúde, Saimon Felipe, diz que o trabalho orientado é uma das razões para o trabalho bem sucedido de sua equipe.

“Nós não temos uma equipe muito grande, com relação a outras localidades, mas trabalhamos com orientação e participamos muito nos grupos de rede social levando a informação e debatendo com a população, de quem também cobramos a responsabilidade diante do problema, e isso tem surtido muito efeito”, afirmou.

O secretário exaltou o trabalho da equipe de saúde de Epitaciolândia, colocando a união e a dedicação dos profissionais da área como os principais fatores para os resultados epidemiológicos positivos que o município vem alcançando. Ele ainda destacou a sensibilidade do prefeito Tião Flores com a crise.

“Eu sempre levo o nome da equipe, pois sem ela o gestor não consegue os dados que nós temos visto aí. E uma das coisas principais é ter um gestor sensível, que é o prefeito, que tem atendido prontamente a todas as nossas solicitações. Isso tem ajudado muito o trabalho, pois de nada adiantaria você ter todas as ideias se lá na ponta o gestor não corresponder”, encerrou.

No entanto, pelo menos em um dado relacionado à covid-19 Epitaciolândia tem o pior número da regional do Alto Acre. É o da letalidade pelo novo coronavírus, que no município tem índice de 2,8%, com o registro de 13 óbitos. Nesse quesito, Assis Brasil tem 1,9%, Brasiléia 1,6% e Xapuri 1,5%.

Os dados que alimentam a reportagem são do Boletim do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O número de casos confirmados, assim como o de óbitos registrados no município de Xapuri até esta terça-feira, 25, são informados pela respectiva Secretaria Municipal de Saúde, em seu boletim mais atualizado.