Articulação por vaga no TCE é feita “no escurinho do cinema”, diz Edvaldo

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) discorreu sobre as crises entre as forças políticas que levaram Gladson Cameli ao poder no Acre. Há, segundo ele, outras crises e outros desdobramentos. “Ontem, uma grande mobilização para discutir a vaga no Tribunal de Contas. O governador não quer mas não pode dizer que não quer”, observou Magalhães.

Esse é um tema que está marcado pela articulação política, diz o deputado. “Há uma certa dissimulação -um ´faz-de-contas que não estou sabendo”, o que torna um debate interessante”.

É preciso que aquilo que está sendo combinado no escurinho do cinema seja posto à luz do dia”, afirma Magalhães.