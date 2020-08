Antônia Sales compara Gladson a Trump: “aquele doido que fala o que vem na cabeça”

O estádio Arena Acreana recebe nesta terça-feira, 25, a partir das 17 horas mais uma rodada dupla do campeonato estadual 2020.

Na primeira partida, o encontro de duas equipes que vivem situações opostas neste início de segundo turno. O São Francisco, que na estreia venceu o Vasco por 3 a 1, joga contra um dos favoritos, o Atlético Acreano. Já o Galvez, campeão do primeiro turno e já classificado para as finais do campeonato estreou com derrota ao perder por 2 a 1 para Plácido de Castro. O Imperador precisa se recuperar se quiser conquistar o segundo turno, eliminar as finais, e chegar ao seu primeiro título.

A partida terá a arbitragem de Marcelo Oliveira, com Carlos Alberto e Antônio Neilson como auxiliares. Antônio Marivaldo será o quarto árbitro.

Já na partida de fundo, o confronto é entre o sempre favorito Atlético Acreano e a equipe do Humaitá. O Galo do 2º Distrito venceu com dificuldades o Náuas por 2 a 1 na reabertura da competição. Já o time de Porto Acre, perdeu para o Andirá por 4 a 2.

O apito da partida será de André Fortunato, tendo a assistência de Verônica Severino e Mário Júnior. José Costa de Lima vai atuar como quarto árbitro.

O campeonato acreano prossegue na quarta-feira, 26, com mais dois jogos também na Arena Acreana. Às 5 da tarde entram em campo Vasco e Rio Branco para um clássico de muita história. A partida de fundo será o duelo do interior, disputa entre Náuas e Plácido de Castro.