Acre volta a ter franquia oficial com escolinha de futebol do Flamengo

Entre 24 e 28 de agosto, o Sebrae no Acre, em Parceria com a Prefeitura de Rio Branco, realiza um processo de formalização de trabalhadores informais. Cerca de 350 camelôs devem se tornar empresários, por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para atuarem no Aquiri Shopping, também conhecido como Shopping Popular.

O empreendimento, que comporta 502 empresas, será ocupado em 96% por empreendedores, que assinaram um Termo de Adesão, se comprometendo ao cadastramento. O serviço será ofertado na sede do Sebrae no Acre, durante toda a semana, de forma gratuita.

“Estamos iniciando um processo de cadastramento e formalização, com os comerciantes que vão utilizar os espaços do Aquiri Shopping. Eles irão deixar de ser informais, para serem lojistas, se tornando de fato, e de direito, empresários, que é um trabalho que o Sebrae incentiva muito”, afirma o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), também estará presente durante toda a semana, para auxiliar os comerciantes e esclarecer as dúvidas dos empresários listados para atuar no Aquiri Shopping.

“No momento em que esses empreendedores se formalizam, tudo se torna mais fácil para eles, pegar um crédito, um financiamento, o capital de giro, aposentadoria, pode fazer um plano de negócio, e mais. Então, é um conjunto de benefícios que favorece a eles, além disso, é uma regra geral nos shoppings de todo o país, que os lojistas tenham CNPJ”, declara o secretário da Safra, Paulo Brana.

Após a fase formalização, os empresários seguem para a etapa de capacitação, onde irão aprender sobre estratégias de negócios, gestão de equipe, de produtos, financeira, entre outros. As capacitações serão obrigatórias e devem auxiliá-los no gerenciamento dos negócios. O Aquiri Shopping está previsto para inaugurar em novembro deste ano, para que os lojistas possam comercializar, em novo espaço, no período natalino.