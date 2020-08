Acre tem mais 207 novos casos e 3 mortes provocadas pela Covid-19 nesta terça-feira

O condutor de um veículo modelo Saveiro, de cor vermelha, capotou a passar por uma tampa de bueiro na manhã desta terça-feira, 25, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o motorista identificado como Mateus Paiva, de 22 anos, estava trafegando no veículo no sentido bairro-centro, quando bateu na tampa do bueiro que estava aberto e capotou. Com impacto o jovem sofreu escoriações. No momento do acidente nenhum carro, motociclista ou pedestre foi atingido.

“Eu estava só no carro, estava trafegando normalmente na velocidade permitida pela via, quando bati nessa tampa e capotei, ainda bem que eu estava de cinto. Agora o que me resta é acionar a perícia e cobrar o prejuízo na justiça”, disse Mateus Paiva.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ao condutor que não quis ser levado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais de Trânsito do CIFTRAN estiveram no local e isolaram para o trabalho de perícia e ajudaram no trânsito na avenida. O carro do jovem foi removido por um guincho e a pista foi liberada.

VEJA O VÍDEO: