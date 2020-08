Sena Madureira implanta pavimentação asfáltica com micro revestimento

Serviço de sucesso realizado em vários estados brasileiros, a inovação de pavimentação asfáltica com micro revestimento chegou a Sena Madureira. A prefeitura decidiu implementar o projeto nas ruas da cidade que compõem o projeto de pavimentação em 2020. O micro revestimento é uma camada de asfalto úmida, que duas horas após aplicação, torna-se um material asfáltico altamente resistente, fazendo com que a pavimentação seja sólida e duradoura.

O micro revestimento também proporciona rapidez na execução do serviço. Além disso, a usina de asfalto do município tem capacidade de pavimentar até 2 quilômetros por dia, fazendo com que a produção de trabalho seja rápida e alcance mais ruas em um curto espaço de tempo.

A primeira rua a receber o serviço em Sena Madureira nesta etapa foi a rua Quintino Bocaiuva, trecho localizado entre a ladeira do Hospital, esquina com a Augusto Vasconcelos. O prefeito da cidade pretende aplicar a pavimentação com micro revestimento em várias ruas do Centro e também nos bairros.

De acordo com o secretário de Obras do município, pastor Édson Cameli, a gestão municipal tem tomado todas as providências para que mais ruas e bairros sejam contemplados com obras de infraestrutura e saneamento básico.

“Além da pavimentação, algumas ruas vão receber serviço de tapa-buraco, limpeza e regularizações em geral. Esse tipo de asfalto tem aproximadamente 2 centímetros, fazendo com que a rua fique boa para o tráfego, sem defeito. A secretaria de obras está fazendo o possível para tornar as ruas trafegáveis, trabalhando até no sábado e domingo pela manhã para não perdemos tempo”, afirma Cameli.

Sobre o micro revestimento

Trata-se de uma massa asfáltica composta de brita, emulsão e polímero, que misturados formam uma camada de asfalto altamente resistente. O polímero é responsável pela impermeabilização do solo, tornando a base da rua altamente resistente. Após duas horas da aplicação, a rua está pronta para o tráfego.