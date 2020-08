Greve de carteiros pode atrasar entrega de boletos, alerta Procon do Acre

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus de transporte coletivo tirou a vida do motociclista Rossemir Silva de Souza, de 31 anos, na noite deste domingo, 23, no Ramal do Polo Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Rossemir tinha ido passar o domingo com sua família no ramal Polo Benfica e na volta enquanto trafegava na sua motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, com destino a sua casa no bairro Santa Inês, perdeu controle da direção direção e colidiu de frente com ônibus. Com o impacto, Rossemir bateu a cabeça no para-brisa do ônibus, caiu desmaiado e foi arrastado por alguns metros pelo veículo.

Populares que passavam pelo local ao verem o motociclista desmaiado acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Rossemir que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. A moto foi e encaminhada ao Pátio do Departamento de Trânsito (Detran).