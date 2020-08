Curandeiro ajuda a resgatar criança levada por “caboquinho da mata”

O boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) trouxe, entre os 4 novos óbitos confirmados nesta segunda-feira, 24, a morte de um idoso de 106 anos vítima do novo coronavírus. Trata-se de M.P.S., um morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 18 de agosto no Hospital Regional do Juruá e faleceu nesse domingo, dia 23.

Além dele, outras três pessoas também não resistiram e faleceram por complicações da doença na última semana no Acre. R.N.A.F., de 73 anos, também do sexo masculino, era morador de Brasileia. Este deu entrada no dia 5 de agosto no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu na quarta-feira, 12.

Já F.B.S., de 75 anos e M.E.V., de 81 anos, do sexo feminino, também entraram para lista de óbitos por conta do vírus. A primeira era moradora de Xapuri e deu entrada no dia 21 no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar e faleceu no sábado, 22. A segunda era moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 6 de agosto no Into-AC e faleceu nesse sábado, 22.

Nesta segunda-feira, o Acre chegou a 23.729 pessoas contaminadas pela doença e 604 mortes por complicações da Covid-19.