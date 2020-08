Bittar é cogitado como candidato à sucessão de Alcolumbre, diz Folha

O senador Márcio Bittar (MDB) é um dos cotados pelo Palácio do Planalto para disputar o comando do Senado Federal. As informações são do jornal Folha de São Paulo que coloca que o emedebista tem tido prestígio junto ao Ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro já que foi escolhido como relator do Orçamento Geral da União (OGU), e do Pacto Federativo.

Bittar ganhou forças após o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não conseguir manter a derrubada do veto que impedia reajuste de salários para servidores, o que implodiu a relação do governo com sua base no Senado e deixou o Planalto em situação de alerta à Alcolumbre. O veto foi derrubado pela maioria no Senado, mas mantido em votação na Câmara dos Deputados.

Na quinta-feira, 20, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), por meio de sua conta no Twitter, afirmou que votou pela manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento salarial dado aos funcionários públicos.

“Votei para manter o veto do presidente Bolsonaro. Não faz sentido aumento salarial de funcionários públicos em meio ao imenso sacrifício que o povo está fazendo”, dizia o tuíte do parlamentar emedebista.

Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia criticado a votação do Senado.

“Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário do funcionalismo é um crime contra o país”, esbravejou Guedes, em entrevista aos jornalistas em Brasília.

Segundo o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) que é da base do governo, a falta de articulação de Alcolumbre causou estranheza no Palácio. Porém disse que não foi surpresa, contudo, o voto pela manutenção do veto dado por Márcio Bittar.

Ele também atuou por voto em favor do governo junto aos colegas. Foi aí que a possível candidatura de Bittar à Casa, que já era cotada, ganhou força.

“Em política não existe vácuo. Tem de haver os interessados, e têm de estarem alinhados com seus companheiros. Se houver esse vácuo, o Márcio Bittar é um nome forte”, disse o vice-líder.