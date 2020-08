Associação de Pastores anuncia Semana Evangélica em Xapuri, no mês de setembro

O funcionamento das igrejas têm sido um dos pontos mais polêmicos das medidas de prevenção adotadas pelas autoridades de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Criticada por uns e defendida por outros, a reabertura dos templos religiosos vem ocorrendo em meio a discussões sobre os riscos de o vírus ser disseminado durante as celebrações.

Em Xapuri, apenas as igrejas protestantes retomaram a realização de cultos presenciais, seguindo as normas estabelecidas pelos decretos estadual e municipal, baseados no Pacto Acre Sem Covid. A paróquia de São Sebastião, que desde o início da pandemia vinha realizando as missas em transmissão pela internet, optou por aguardar mais tempo para as atividades presenciais.

Recentemente, a Associação dos Ministérios Evangélicos de Xapuri (AMEX) anunciou que realizaria a Semana Evangélica, o maior evento do segmento protestante no município, apesar de os números relacionados aos novos casos de covid-19 apresentados diariamente pela Secretaria de Saúde não indicarem ser prudente a realização de uma festa dessas proporções.

A prefeitura chegou a sugerir que as atividades da Semana Evangélica fossem realizadas por meio de transmissões pela internet, as populares lives, que se tornaram comuns no período da crise sanitária. Os líderes das igrejas locais não adotaram a ideia das autoridades municipais e insistiram na realização presencial da Semana Evangélica, que ocorrerá a partir de 20 de setembro.

De acordo com o vice-presidente da Amex, pastor Moisés Madeira, da igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a associação entrou em acordo com a prefeitura e vai realizar as atividades do evento dentro das normas do último decreto que permite as reuniões com a presença de 30% da capacidade de público dos templos.

“Estivemos com o nosso prefeito, vamos fazer a Semana Evangélica em setembro, no domingo, dia 20.Iniciaremos com uma carreata no lugar da marcha profética e na chegada vamos fazer um “drive thru”, onde os pastores darão uma palavra, uns louvores pela banda local, oração pela cidade e pronto. Durante a semana cada igreja faz no seu próprio templo respeitando assim os 30%”.

A Semana Evangélica de Xapuri é realizada há 13 anos, com o apoio do município e de instituições como o Sebrae, e a cada edição vinha se tornando um evento mais forte, atraindo participantes de todos os lugares do estado. Há dois anos, vinha sendo realizado um evento paralelo, a feira Expogospel, que este ano, em razão da pandemia, não será realizada.