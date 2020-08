Homem é ferido com um tiro durante assalto no Amapá

Em boletim, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, registrou neste domingo, 23, mais 54 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no Acre.

O número de infectados saiu de 23.665 para 23.719, em 24 horas. Até o momento foram registrados 57.960 notificações de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 34.194 casos foram descartados. 18.848 pessoas já receberam alta médica.

Outros 47 testes RT-PCR aguardam análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Neste domingo, 23, a Sesacre informou que foram registrada duas mortes em decorrência do vírus, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, sendo 1 de Mâncio Lima e 1 de Tarauacá, com idades entre 18 e 40 anos, fazendo com que o total de óbitos suba de 598 para 600 em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

W. S. A., de 18 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 13 de agosto, no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito neste domingo, 23.

Óbito do sexo feminino:

T. P. S., de 40 anos. Moradora de Mâncio Limo, deu entrada no dia 28 de julho, no Hospital Regional do Juruá e veio a falecer neste sábado, 22.