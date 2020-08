Após vazamento de lista, Mara manda governador “engolir cargos” e Gladson rebate: “politiqueira”

A morte de um idoso de 106 anos foi confirmada no boletim parcial emitido pela secretaria estadual de Saúde do Acre (Sesacre) nesta segunda-feira (24). Mais quatro mortes foram confirmadas durante o final de semana. O total de óbitos agora é de 604 em todo o estado.

Os óbitos correspondem a duas pessoas do sexo masculino e duas do sexo feminino, sendo 1 de Brasileia, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Xapuri e 1 de Rio Branco, com idades entre 73 e 106 anos. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o Acre já alcançou a marca de 23.729 pessoas que se contaminaram com o novo coronavírus.

RELACIONADAS

Apenas os resultados de testes rápidos foram contabilizados no boletim, sem a divulgação da planilha dos resultados de RT-PCR do Centro de Infectologia Charles Mérieux e Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).