Previsão mínima é de 11º graus no Acre para este sábado e com possibilidade de chuva

Segundo a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o tempo para este sábado, 22, será de

nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

As temperaturas no Acre oscilam entre a mínima de 11°C e a máxima de 20ºC. No Baixo Acre, a mínima prevista é de 13°C e máxima de 20ºC. No Vale do Juruá, os termômetros ficam entre 15ºC e 19°C. No Vale do Purus, faz entre 13º C e 19°C e no Vale do Tarauacá/Envira, a temperatura varia entre mínima de 14°C e a máxima de 18°C.

Já para o domingo, 23, a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o domingo será um dia de céu parcialmente nublado tendendo a ficar com o céu claro. Não há previsão de chuvas em todo o acre. O dia será ventilado e de temperaturas amenas.

Desde quinta-feira, 20, o clima no Acre mudou radicalmente. A temperatura que vinha marcando em torno dos 35°C diariamente caiu mais de 20°C em questão de minutos nessa quinta-feira, 20, com a chegada da frente fria que tomou todas as regiões do país num fenômeno histórico. No Acre, a temperatura mais baixa registrada com a chegada da massa de ar fria aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 21, nos municípios de Brasileia e Xapuri, que chegaram a 11°C por volta de 1h30.