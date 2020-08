Praça de Alimentação e restaurantes do Via Verde Shopping reabrem neste sábado

A Praça de Alimentação do Via Verde Shopping reabre neste sábado, 22, após resolução nº 05, de 20 de agosto de 2020, do Governo do Estado do Acre, publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira, 21. A resolução possibilitou que as atividades presenciais fossem retomadas, mas com algumas restrições para resguardar o cliente.

Além de operar apenas com 40% da capacidade, também fica vedado o consumo de alimentos nos corredores do shopping, sendo assim, é permitido o consumo apenas na área da Praça de Alimentação e dentro dos restaurantes, algumas mesas, tanto da Praça de Alimentação quanto dos restaurantes, serão isoladas a fim de manter o distanciamento entre as pessoas.

Para Vinicius Teixeira, coordenador de Marketing do Via Verde Shopping, os cuidados estão sendo redobrados. “Além das instruções para a utilização dos espaços comuns, todas as operações do shopping seguem protocolos sanitários específicos definidos pela Vigilância Sanitária de Rio Branco”, finaliza. O horário do Via Verde Shopping continua das 12h às 20h, todos os dias da semana.