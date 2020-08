Pedidos de seguro-desemprego diminuem 20,6% no Acre

Representando o governador Gladson Cameli (Progressistas), o Chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, celebrou nesta sexta-feira, 21, o lançamento do Plano Safra. O programa é implementado em parceria com o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia. A cerimônia teve início às 15h, no Palácio Rio Branco.

Em sua fala, Ribamar destacou que o Plano Safra irá ajudar do pequeno ao grande produtor acreano.

“O governo tem feito de tudo para facilitar a vida dos nossos produtores. Nosso objetivo é gerar emprego e renda. Apesar da pandemia e da economia enfrentar problemas por conta do isolamento, o agronegócio tem gerado emprego e renda. Quero reforçar que o governo continua parceiro de todos. Todos os órgãos do governo estarão a disposição de vocês”, ressaltou.

O Superintendente do Banco do Brasil, Márcio Carioca, destacou a importância do agronegócio no período de pandemia. Ele afirmou que, em 2019, foram investidos R$ 193 milhões do Plano Safra.

“Estamos passando por uma crise e o agronegócio tem sido nossa válvula de escape. O agro nesta pandemia não diminuiu! pra falar a verdade, só aumentou. O BB como referência no agronegócio, procura no Acre, fazer com que essa parte tão importante do nosso país seja representada. O Banco do Brasil tem feito um trabalho grandioso”, pontuou.

O Superintendente lamentou a redução do orçamento deste ano, que ficou em 182 milhões, contudo celebrou a diminuição da taxa de juros.

“O BB continua à disposição e sabe do papel dele no segmento do agronegócio”, afirmou.

O Superintendente do Banco da Amazônia no Acre (Basa), José Luiz Cordeiro Cruz, destacou a iniciativa como uma fonte de incentivo ao produtor rural acreano. Ele afirmou que neste ano será destinado R$ 110 milhões, sendo R$ 66 milhões para a agricultura familiar, mini e pequeno produtor, e R$ 44 milhões para o médio e grande produtor.

“O Banco da Amazônia vem alavancando o seu crédito no agronegócio e essa retomada se faz necessária. O agronegócio tem gerado emprego e renda no país inteiro. O diferencial nesse plano safra 20/21 foi uma redução da taxa de juros que saiu de 6% ao ano para 4,5%, em média. Do pequeno ao grande produtor tem uma distinção da taxa de juros, mas todos estão abaixo de 5% ao ano. É um valor bem reduzido em relação ao Plano Safra de 2019, na qual as médias estavam entre 6,5 seja a de custeio ou de investimento”, afirmou.

O acesso ao crédito rural previsto para 2020/2021 aos pequenos, médios e grandes produtores deve chegar a marca dos R$ 292 milhões, com diminuição significativa na taxa de juros. O Banco da Amazônia irá investir 110 milhões e o Banco do Brasil R$ 182 milhões totalizando ao total 292 milhões.

O Plano Safra é a principal fonte de incentivo ao produtor rural brasileiro, que reúne um conjunto de políticas públicas que abrangem os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização e organização econômica das famílias residentes no campo.

A iniciativa é lançada atualmente, desde 2003, com vigência de julho a junho do ano seguinte (período escolhido estrategicamente pelo calendário da safra agrícola brasileira). A iniciativa é a principal fonte de incentivo ao produtor rural brasileiro.