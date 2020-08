Com 18 casos de covid-19 por dia, Xapuri usará carros de som para conscientizar

A Unidade de Referência para Covid-19 em Xapuri, UBS Félix Bestene Neto, fechou a última semana útil com uma média de 25,2 casos por dia – período de 17/8 (segunda) a 21/8 (sexta). A média móvel dos últimos 7 dias é de 18 novos casos diários. Apenas no mês de agosto foram confirmados 342 casos novos de infecção pelo coronavírus em Xapuri, com 7 óbitos nesse período.

Nesta sexta-feira, 21, foram confirmados mais 16 casos positivos no município, que agora soma 805 casos, de acordo com o Boletim Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Esperam por resultado de análise 45 exames, 959 pessoas estão sendo monitoradas, 521 pacientes tiveram alta médica, 5 estão internados e 13 foram a óbito por complicações da doença.

Com 3.793,4 casos por grupo de 100 mil habitantes, Xapuri é o terceiro município do Acre em incidência de covid-19, atrás de Assis Brasil, com taxa de 6.121,1, e Brasiléia, com 4.049,0/100.000 habitantes, de acordo com os dados mais atualizados do Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Em números absolutos, o município é o 7º do estado em casos confirmados.

O que o município está fazendo

Entre as medidas do plano de ação que a prefeitura de Xapuri colocará em prática a partir da próxima semana, em conjunto com instituições locais, com o objetivo de fazer cair a curva de contágios do novo coronavírus no município, está a conscientização da população, por meio de carros de som, a chamada propaganda volante, de que o isolamento social ainda é necessário.

O planejamento que reuniu, além da prefeitura e sua equipe de saúde, os órgãos da Segurança Pública, Ministério Público, Judiciário e instituições bancárias e religiosas, ainda não foi divulgado, mas seus termos estão voltados para o reforço das normas de prevenção adotadas pelo município e o estado, com o endurecimento da fiscalização e tomada de medidas punitivas.

O último decreto municipal relacionado ao combate à disseminação do vírus prevê a aplicação de multas, mas não se tem notícia de que alguém tenha sido autuado por desobediência. O prefeito, Bira Vasconcelos, reclamou da falta de apoio dos órgãos de segurança ao trabalho da fiscalização e em encontro recente realizado no Fórum da cidade pediu ajuda no enfrentamento à doença.