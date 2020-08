INSS retoma atendimento presencial nas agências na próxima segunda-feira (24)

O governo do Acre realiza nesta sexta-feira, 21, o lançamento do Plano Safra, um programa implementado em parceria com o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia. A cerimônia ocorre às 15h no Palácio Rio Branco. O lançamento será feito pelo governador Gladson Cameli. O vice-governador Major Rocha e o secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, também estarão presentes.

Para produzir em grande escala, um agricultor precisa de investimento. O montante necessário para investir, no entanto, nem sempre está disponível no início de cada safra (período de colheita). Pensando nisso, o governo federal criou em 2003 o Plano Safra que garante o crédito necessário para o agricultor investir e custear a produção.

Lançado anualmente, com vigência de julho a junho do ano seguinte (período escolhido estrategicamente pelo calendário da safra agrícola brasileira), o Plano é a principal fonte de incentivo ao produtor rural brasileiro. Ele reúne um conjunto de políticas públicas que abrangem os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização e organização econômica das famílias residentes no campo.