Governo faz mais de 20 mudanças em cargos comissionados na Polícia Civil do Acre

Desde que as previsões meteorológicas anunciaram que as temperaturas iriam cair ao final desta semana em todas as regiões do país, incluindo o Norte numa ocasião histórica, os acreanos ficaram eufóricos. O calor que chegou a marcar quase 40°C nos últimos dias deu lugar à massa de ar fria que vem tomando as cidades acreanas aos poucos.

Com isso, não foram poucos os memes [humor na internet usada para descrever um conceito] criados pelos internautas locais para saudar a tão esperada chegada do fenômeno conhecido como friagem, mas, que desta, vez, deve atingir temperaturas mais baixas que o normal para a região.

Rio Branco, por exemplo, estava há 26 dias sem chuvas. Por isso, a brincadeira lançada nas redes sociais mistura a angústia do calor do mês de agosto com a expectativa do frio, que conforta os acreanos com o tradicional tacacá – este também usado em alguns dos memes.

De acordo com a previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, além do frio, devem ocorrer chuvas pontuais e a temperatura mínima pode chegar a 13°C nessa sexta-feira (21).

O fenômeno meteorológico que derrubou as temperaturas em todo o país ocorre pela terceira vez no Brasil este ano, mas esta é a primeira com tamanha intensidade e abrangência.