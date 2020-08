Governo, Basa e BB lançam Plano Safra de R$ 292 milhões no Acre

Uma falha técnica reduziu a contabilização de novos casos de coronavírus nesta sexta-feira, 21, no Acre. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), problemas na plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde, fez com que os resultados dos testes rápidos não fossem inseridos no sistema. Com isso, o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) contou apenas 15 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado.

Assim, o número de infectados saltou de 23.322 para 23.337 nas últimas 24 horas. Mais 3 mortes decorrentes de complicações da doença também foram registradas. Entre as novas vítimas fatais, todas são do sexo masculino, sendo 2 vítimas de Rio Branco e 1 de Brasileia, com idades entre 61 e 80 anos.

Agora, o total de óbitos subiu de 595 para 598 em todo o estado. Os resultados positivos do boletim parcial emitido na tarde desta sexta correspondem apenas aos exames analisados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux.