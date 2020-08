Ex-prefeito de Plácido terá que devolver mais de R$ 100 mil aos cofres públicos

Ao contrário do que o portal Agência Brasil – do governo federal – havia divulgado na manhã desta sexta-feira, 21, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desistiu novamente de reabrir as portas das agências ao público na próxima segunda-feira (24). Conforme publicado pelo UOL na arde desta sexta, já é a sétima vez que o órgão adia a retomada do atendimento presencial por conta da pandemia de Covid-19.

A data prevista agora para o retorno das atividades é o mês de setembro deste ano, mas também suscetível a mudanças conforme a situação da pandemia. Quem precisa realizar algum serviço para a próxima semana deve telefonar para a central 135 para obter informações sobre como ficará o serviço.

O órgão deverá remarcar os atendimentos que estiverem agendados. O INSS ampliou a oferta de serviços a distância, pelo Meu INSS (aplicativo ou site meu.inss.gov.br), e também passou a receber documentos em envelopes lacrados, sem contato entre segurados e funcionários, para o cumprimento de exigências.

Serviços que dependem do exame do cidadão por um médico perito, como ocorre na análise de pedidos de auxílios-doença, são impraticáveis enquanto as agências estiverem fechadas. Por isso, o INSS passou a adiantar R$ 1.045 por mês para segurados aprovados em uma análise prévia.