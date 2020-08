Em Sena Madureira, mandi e melancia fazem sucesso entre os consumidores

O advogado Carlos Venícius, pré-candidato à prefeitura de Xapuri pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), não deixou sem resposta a afirmação do atual prefeito, o petista Ubiracy Vasconcelos, de que seus adversários querem vencê-lo “sem disputar o jogo”.

A declaração do gestor xapuriense foi feita durante uma entrevista no YouTube ao jornalista Leonildo Rosas sobre a conjuntura eleitoral no município. Bira Vasconcelos se referia à repercussão dada por adversários à presença de seu nome na lista de políticos com processos no Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC).

Argumentando ser o único adversário do prefeito que se manifestou sobre o caso, o emedebista vestiu a carapuça e retrucou em sua página no Facebook. Na publicação, ele diz que a versão de Bira Vasconcelos é fantasiosa e enfatiza que não criou nenhum fato sobre a condição do mandatário perante o TCE.

Carlos Venícius diz também que a prefeitura de Xapuri não fez nenhuma questão de divulgar à sociedade explicações sobre os motivos que levaram às condenações que constam no Tribunal de Contas, assim como minimizou e maculou os dados divulgados pelo órgão de controle.

Por fim, o pré-candidato do MDB, que tem sido o único a rivalizar com Bira Vasconcelos durante o período de pré-campanha, que pretende vencer as eleições do próximo dia 15 de novembro sem o subterfúgio do “tapetão” mencionado pelo prefeito, mas através do voto direto e soberano.

O advogado Carlos Venícius é um dos três pré-candidatos dos partidos de oposição que estão na concorrência pela prefeitura em Xapuri – MDB, PP (com apoio do DEM) e PSD. Não há, ainda, uma definição se as siglas se unirão em uma aliança para enfrentar o teoricamente favorito PT.