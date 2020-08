Para quem gosta de pesquisar e fazer boas compras, encontrar os melhores preços exige persistência. Optar por produtos de boa qualidade a um custo baixo não costuma ser fácil. Se você gosta de encontrar ofertas online, é importante conhecer os atalhos para comprar com desconto na internet, que necessariamente passam por atenção, comparação e pelo conhecimento das próprias condições financeiras.

Além do preço baixo, cuidados com a segurança de seus dados são importantes. Foto: iStock, Getty Images

Como comprar com desconto na internet

Entre as muitas vantagens do e-commerce, certamente estão os bons preços. Segundo o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, comprar na internet pode garantir um gasto até 15% menor do que teria se comprasse o mesmo produto na versão física da mesma loja.

Mas por que é mais barato? Lembre-se que um site demanda custos, mas entre eles não estão as despesas com a estrutura de uma loja física e sua manutenção – isso sem falar nos vendedores e suas comissões e demais funcionários.

Esse é só um ponto que colabora com os menores preços na internet. O que é fundamental para você pagar barato é a pesquisa, encontrando ofertas que se renovam a cada dia e em diferentes lojas virtuais. Pode dar trabalho, mas as oportunidades de comprar com desconto na internet tendem a compensar.

Encontrar os preços mais baixos e compará-los com o que é oferecido pelas supostas promoções é uma forma de garantir que você faça as melhores escolhas. Tenha cuidado, porém, com as lojas. A regra de comprar com quem confia, tradicional do varejo físico, segue vigente no online. Se quer mais segurança, opte por sites especializados nessa tarefa, como o PresentedoDia.

Ferramentas para encontrar descontos

Uma das principais formas de encontrar o caminho dos descontos online são as promoções das próprias lojas. Muitas delas oferecem oportunidades de redução no preço final para quem compra determinado tipo de produto ou investe em várias unidades de algum objeto específico.

Mas não pare por aí: há muitas vantagens nas compras com cupons. É que esse método dá mais liberdade para escolher os produtos que você tem interesse, já que os descontos são diversos. Além disso, oferecem uma porcentagem sobre o preço de venda do produto, seja ele qual for.

Esse tipo de ferramenta dá mais segurança ao consumidor. Vale lembrar que, no caso das promoções feitas pelas lojas, é comum que estabelecimentos aumentem o preço de base para simular uma economia maior do que realmente seria.

Se você é desses que está sempre a par da variação de preços daquilo que deseja comprar, já deve ter percebido que o valor inicial, sem o desconto, costuma ser elevado quando uma promoção é anunciada.

Outra opção para comprar com desconto na internet são os chamados links cuponados. Eles são uma espécie de caminho promocional. Somente quem tem acesso a essas conexões pode encontrar os produtos por preços mais baixos do que aqueles que são oferecidos na página oficial da loja.

É uma espécie de oportunidade especial e que pode ser vantajosa, mas que exige cuidado redobrado. Você pode encontrar links maliciosos disfarçados de promoções e acabar liberando os dados do seu cartão ou fazendo depósitos financeiros para pessoas mal intencionadas.