Ufac divulga edital de apoio à inclusão digital para alunos da pós-graduação

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria Pesquisa e Pós Graduação (Propreg), divulgou o edital que trata de apoio à inclusão digital para estudantes dos cursos de pós-graduação da instituição que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica no contexto da retomada remota das atividades acadêmicas do ano de 2020.

O edital tem objetivo de escolher os acadêmicos que irão receber recurso financeiro para a contratação de internet.

O processo seletivo é de responsabilidade da PROPEG e sua inscrição será, prioritariamente, pelo formulário virtual, disponibilizado no https://sistemas2.ufac.br/auxilio_propeg/login/?next=/auxilio_propeg/ no período de 18 de agosto 31 de dezembro de 2020.

Aos estudantes que não possuem condições para a inscrição via link será possibilitada a entrega pessoal do formulário digital, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, por meio de agendamento antecipado pelo telefone 68 99226-4127, visando atendimento às regras sanitárias para a manutenção do distanciamento social, necessárias ao combate à pandemia causada pelo Covid-19.

Os criterios são estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu da UFAC; Não receber bolsa de estudo de qualquer fonte ou agência de fomento (CAPES, CNPq, FAPAC, Fundape ou outra) e comprovar por meio de preenchimento do formulário e autodeclaração, renda per capita bruta familiar de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.567,50.

Para mais informações, clique aqui.