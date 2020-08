Servidora do PS denuncia que reforma durante cirurgias coloca em risco vida de pacientes

O centro cirúrgico do pronto-socorro de Rio Branco está passando por uma reforma de substituição do piso e pintura das paredes. A iniciativa teria tudo para ser positiva, não fosse por um detalhe. De acordo com denúncias de alguns servidores que trabalham no local, o problema é que essa reforma acontece ao mesmo tempo em que cirurgias continuam a ser realizadas.

“Isso é um absurdo. A gente vai passando com um paciente tendo que desviar de operário carregando cimento. Eles estão trabalhando com selador que provoca um cheiro muito forte, além da poeira que pode comprometer a saúde de um paciente, já que também estão lixando as paredes”, diz a servidora.

A profissional de saúde conta ainda que já houve reclamações para a coordenação do Centro Cirúrgico, mas nada foi feito. “Uma colega reclamou e o que ouviu de resposta foi que fizesse seu trabalho e ponto final. Isso é um absurdo, estamos falando da vida de pacientes, alguns em estado grave”, explica.

O ac24horas procurou a direção do pronto-socorro. Por meio de uma nota, a gestão da unidade de saúde admitiu o odor mais acentuado pelos produtos usados e afirmou que a empresa tomou as precauções necessárias com a instalação de uma lona. Admite ainda que se for necessário, pode transferir as cirurgias para a Fundação Hospital do Acre.

Nota da direção do Pronto-Socorro

Está sendo realizada a substituição do piso e a repintura do centro. Os produtos que estão sendo utilizados realmente têm um odor mais acentuado, mas a empresa tomou as medidas necessárias como a instalação de uma lona para evitar que o pó ou fuligem cheguem em outras áreas, assim como um exaustor para conter o cheiro.

Com a autorização dos médicos as cirurgias estão sendo realizadas no Pronto-Socorro, tendo em vista que há condições para isso, de acordo com as informações. Porém, caso seja necessário, há uma sala reservada na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), para atender aos pacientes que por ventura precisem.

Essa situação se estenderá apenas até a semana que vem, quando a obra estiver concluída. Vale ressaltar que a manutenção é de extrema importância, cujo investimento do novo piso tem uma qualidade e duração maior.

Areski Peniche

Diretor geral do Pronto-Socorro de Rio Branco