População de Rio Branco aproveita noite fria para tomar o tradicional tacacá

Um bebê de apenas 7 meses de vida é uma das 4 novas vítimas do novo coronavírus no Acre. A informação foi confirmada pelo Departamento de Vigilância em Saúde na divulgação do boletim parcial desta quinta-feira (20). Entre as novas vítimas fatais, incluindo o bebê, estão 3 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, sendo 2 de Epitaciolândia e 2 de Feijó, com idades entre 7 meses e 83 anos.

Agora, o total de óbitos subiu de 591 para 595 em todo o estado. O número de novos infectados contabilizados nas últimas 24 horas em todos os municípios do Acre foi de 176 pacientes com novos exames positivos para Covid-19. Segundo a secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), número de infectados saltou de 23.146 para 23.322 de ontem para hoje.

Após reunião do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 nessa quarta-feira, 19, durante a liberação da nova classificação do nível da pandemia do novo coronavírus no Acre, o Estado permaneceu na fase amarela da pandemia, sem mudanças na atual situação do comércio. Além disso, os membros do Comitê garantiram que o Acre está longe de chegar à fase verde, uma vez que o número de novos casos, notificações e internações estão aumentando.

Foi salientado pelos especialistas que o Estado, na verdade, está mais próximo de regredir para a fase laranja do que avançar para a bandeira verde ou permanecer na fase amarela.