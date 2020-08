Pai de santo é preso acusado de estuprar menor de 14 anos no Acre

A prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Estado (DOE) um edital que trata de abertura de processo seletivo simplificado para médico.

As contratações serão temporárias e o método deverá ser feitas através de análise curricular. As inscrições começam nesta quinta-feira, 20, e encerram dia 25 de Agosto, das 9h às 17h, na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, em Xapuri.

Os candidatos terão de entregar os títulos para validação das informações prestadas no ato da inscrição e o candidato que estiver impossibilitado poderá fazê-lo até o último dia da referida inscrição, pessoalmente ou por procuração particular e cópia do documento de identidade do procurador.

São ofertadas três vagas para médico e 30h semanais, sendo que R$ 10 mil e mais uma gratificação de R$ 2 mil totalizando R$ 12 mil.

Os candidatos selecionados irão atuar preferencialmente nas unidades básicas de saúde do Seringal Cachoeira, Assentamento do Tupá e Centro de Saúde Félix Bestene, especificamente no combate à Covid-19.

O resultado oficial será divulgado até o dia 28 de agosto de 2020 e publicado no site da prefeitura de Xapuri http://www.xapuri.ac.gov.br.

