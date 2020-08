Operação na BR-317 apreende cigarro contrabandeado, 40 kg de cocaína e 3,6 kg de skunk

Três crianças foram flagradas na tarde desta quinta-feira, 20, tomando banho em um esgoto situado às margens do Igarapé Judia, em Senador Guiomard.

O flagra foi feito pelo morador, David Oliveira Lima, que gravou um vídeo e encaminhou ao ac24horas. Segundo ele, o local não tem placa que avise a população quanto ao risco e as possíveis doenças que podem ser contraídas.

No vídeo, ele conversa com as crianças e alerta sobre o perigo de tomar banho no igarapé.

“O local é totalmente inadequado sem contar no risco de doenças que essas crianças estão passando agora. Ouvi dizer que tem projeto para recuperar o igarapé, que se encontra totalmente poluído por resíduos que todos os dias são despejados ali. Meu questionamento é: como irão investir na recuperação do leito do igarapé, sem antes fazerem um investimento em saneamento?”, indagou.

Assista ao vídeo: