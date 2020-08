INSS começa experiência com prova de vida digital a partir desta quinta-feira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início nesta quinta-feira (20) à realização de prova de vida por biometria facial, uma experiência piloto com cerca de 500 mil pessoas que não fizeram a prova de vida até fevereiro deste ano e terão uma nova oportunidade.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME) e a Dataprev. Os primeiros contatos com os segurados que participam desta primeira etapa começaram a ser realizados esta semana, por meio de mensagens enviadas por SMS, pela Central 135 e via e-mail. Estes segurados, em sua maioria, já deveriam ter realizado o procedimento da prova de vida. Por esse motivo, é fundamental que sigam as orientações quando contatados pelo INSS.

A prova de vida digital é, segundo a diretoria do órgão, mais uma inovação do INSS para facilitar a vida do cidadão, evitando que ele tenha que se deslocar para o banco neste momento de pandemia.

O beneficiário que participar do projeto piloto e realizar a prova de vida por biometria terá o procedimento efetivado, ou seja, não se trata apenas de um teste sem validade.