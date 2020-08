Governo e prefeitura são notificados para dar assistência aos moradores de rua no frio

O Ministério Público do Acre (MPAC), a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Defensoria Pública da União (DPU), emitiram na tarde desta quinta-feira, 20, uma série de questionamentos ao Governo do Estado e a Prefeitura acerca da situação dos moradores de rua, que deverão enfrentar uma forte frente fria.

No documento, MP, DPE e DPU pedem a disponibilização do Serviço Especializado de Abordagem Social em 24 horas e o atendimento do Centro Pop de forma ininterrupta. Além da concessão de agasalhos/cobertores e alimentação para a população de rua.

As instituições fixaram o prazo de resposta em 24 horas acerca das medidas de atenção imediata e de 15 dias acerca das medidas de gestão da política de atenção à população de rua.

Por fim, o MPAC informou que estará realizando campanha interna de arrecadação de cobertores/agasalhos, cujo resultado será disponibilizado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para colaboração no atendimento e acolhimento da população em situação de rua.