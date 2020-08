Funai pode ser obrigada a exonerar pessoas sem qualificação

Os quatro municípios da regional do Alto Acre reunidos somam 2.709 casos de covid-19, com um total de 48 mortes – 15 em Brasiléia, 13 em Xapuri, 11 em Epitaciolândia e 9 em Assis Brasil. Os dados são mesclados entre os boletins municipais e estadual.

Outro dado relevante é que na última terça-feira, 18, Brasiléia se tornou o quinto município do Acre a superar o patamar dos 1.000 casos da doença, passando a ser também o quinto colocado do estado no número absoluto de casos (1.054).

Xapuri se consolidou nos últimos dias como o terceiro colocado em incidência da doença no Acre, com 3.658,9 casos por 100 mil habitantes – atrás dos vizinhos Assis Brasil e Brasiléia, com taxas respectivas de 5.999,7 e 4.022,4 – e o sétimo no número absoluto (751).

Em décimo sexto lugar nesse ranking indesejável, o município de Epitaciolândia tem números mais moderados, mas não menos preocupantes, com incidência de 2.476,8 por grupo de 100 mil habitantes e total absoluto de 456 casos confirmados.

Assis Brasil, com cerca de 7 mil habitantes, é o município da regional com o menor número de casos absolutos (445), mas o primeiro colocado em incidência, 5.999,7 casos por grupo de 100 mil habitantes.

A incidência da covid-19 no Acre é de 2.647,1 casos por 100 mil habitantes. Nos quatro municípios da regional do Alto Acre, essa média é de 4.039,4. O coeficiente de letalidade em todo o estado é de 2,6%. No Alto Acre, 1,85%.