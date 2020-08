Frente fria chega em Rio Branco e tempo fecha no Vila Acre

A frente fria que chegou em Porto Velho, nesta quinta-feira, 20, acompanhada de um temporal com chuva de granizo e árvores arrancadas, já chegou também no Acre.

Em um vídeo gravado por um morador da Vila Acre, 2º Distrito de Rio Branco, mostra o céu fechado e um forte temporal à caminho.

A previsão é de muita chuva com a chegada da frente fria, a exemplo dos registros climatológicos nos estados do Sul ao Norte do país.

“Acontecendo essa chuva e com o impacto da massa de ar quente com a massa de ar fria, provavelmente teremos temporais”, alerta o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, a última chuva que caiu na cidade de Rio Branco foi dia 25 de julho. A capital está há quase um mês sem chuvas.

“Mesmo que tenha chovido no dia 25, durante todo o mês de julho houve apenas duas chuvas. Então estamos com um déficit muito grande de água da chuva”, explica o Major Cláudio Falcão.