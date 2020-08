Documento usado por Ícaro para comprovar nível superior é “precário” e pode levá-lo para o FOC

O município acreano apareceu em 10º lugar no ranking dos que mais registraram focos de queimadas (76) no país nas últimas 48 horas, de acordo com os dados do Satélite de Referência – AQUA Tarde, divulgados pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.

De acordo com os dados do último boletim da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), do início do ano (01/01/2020) até (19/08/2020), o município de Feijó também apresentou maior acumulado de focos de queimadas no estado do Acre.

Neste mesmo período, os municípios de Rodrigues Alves, Tarauacá e Capixaba registraram o maior número de focos de queimadas por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

Neste sentido, os municípios de Rodrigues Alves, Tarauacá e Capixaba tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais, caso o cenário indique aumento dessa tendência.

Dados do Acre

Entre todos os estados da Federação, o Acre foi o 4º colocado entre os que mais tiveram focos de queimadas detectados, com 289 registros feitos pelo satélite nas últimas 48 horas. No mês de agosto, o estado acreano teve 1.627 focos (6º lugar) e no acumulado do ano 2.093 (10º lugar).

Com relação ao número de queimadas registradas no ano passado, entre 1º de janeiro e 20 de agosto, o Acre ainda está 16% abaixo no mesmo período deste ano, com 2.093 focos contra 2.498 de 2019. Com relação ao acumulado de focos de queimadas apenas na Amazônia Legal, o Acre ocupa o 7º lugar no curso de 2020.