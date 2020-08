Dnit diz que quase 200 trechos da BR-364 saíram da condição de péssimo no Acre

De acordo com um levantamento feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 291 de 635 quilômetros da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, foram considerados bons e 41 quilômetros classificados como péssimos. Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, a aferição feita mensalmente representa o Índice de Condição da Malha (ICM) de Rio Branco à Cruzeiro do Sul e é utilizada para avaliação do trabalho executado pelas construtoras que atuam na manutenção da rodovia.

“Essa avaliação serve, sobretudo, de indicador para gestão da manutenção. Como os recursos são escassos, a avaliação nos auxilia na priorização das ações”, cita. A avaliação é feita a cada quilômetro da estrada, levando em consideração a sinalização, defeitos de pista, roçagem, limpeza de dispositivos de drenagem. Segundo o superintendente, o item que mais pesa na avaliação é o defeito de pista, principalmente buracos.

O Melhor trecho é do Rio Liberdade até Cruzeiro do Sul e há vários outros segmentos como a parte já recuperada do 7° BEC de Rio Branco a Sena Madureira, como também alguns trechos de Sena Madureira a Manuel Urbano, Feijó a Tarauacá e Tarauacá a Cruzeiro do Sul, que acumulados totalizam 46% em bom estado em 291 quilômetros.

Os 6% péssimos, que representam 41 quilômetros, estão localizados antes de Sena Madureira e antes de Feijó. “No primeiro trecho, o 7° BEC está trabalhando intensamente para recuperar e, da mesma forma, a empresa contratada no trecho de Feijó”, detalha Carlos Moraes.

Ele diz ainda que em maio deste ano, no início do verão Amazônico, eram 235 quilômetros elencados como péssimos, caindo para 41 agora. “Foi uma evolução significativa com relação à qualidade do serviço. A ideia é até o final do ano eliminarmos todos os trechos ruins e péssimos, deixando o trecho de bom a regular”, afirma.

O trabalho, atesta o superintendente, seguirá em ritmo acelerado até novembro. “De Feijó à Tarauacá estaremos zerando os defeitos mais críticos de pista nas próximas semanas. Estamos trabalhando firme para chegar em novembro desse ano com toda a BR-364 no Acre, na divisa com Rondônia até Cruzeiro do Sul, numa condição de regular a boa, eliminando todos os trechos classificados como ruim e péssimos”, concluiu .