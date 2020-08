Bittar critica derrubada de veto que permite reajustes para servidores durante a pandemia

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale do Juruá Jaques Pereira Braga recebeu 2 ventiladores do governo do Acre após articulações junto ao Ministério da Saúde (MS). A entrega foi feita nessa quarta, 19, para que sejam usados para intubação e transporte de pacientes graves de infecção por novo coronavírus.

“Os equipamentos que serão usados em pacientes que apresentarem necessidades de intubação traqueal. Também, será possível realizar o transporte do paciente com segurança até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional do Juruá”, explicou o gerente-geral da UPA do Vale do Juruá, Macson Rosas.

Os ventiladores pulmonares são importantes equipamentos de assistência aos pacientes com Covid-19. Para isso, o Acre tem realizado articulações e parcerias que resultem em doações e aquisição desses ventiladores e outras ferramentas essenciais para o enfrentamento do coronavírus.