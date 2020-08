Retorno de pastor ao governo se deu após ele desistir das eleições

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PP), que está em Brasília, afirmou ao ac24horas que sua defesa entrou com recurso contra a cassação e inelegibilidade de 8 anos em duas instâncias: no Tribunal Regional Eleitoral do Acre na última segunda-feira, 17, e no Tribunal Superior Eleitoral, nessa terça-feira (18).

O recurso junto ao TRE tem prazo de 5 dias para julgamento, segundo o ex-gestor. Já o de Brasília, junto ao TSE, que deve ser julgado pelo ministro Edson Fachim, pode sair o resultado a qualquer momento.

RELACIONADAS

Ilderlei diz que não sabe “o nome dos recursos, nem as instâncias com exatidão, mas os dois têm o objetivo de reverter a decisão do Pleno de cassação do mandato e de inelegibilidade”.

Ele acredita na reversão da decisão do Pleno do TRE e diz que será candidato a reeleição. “Estou confiante primeiramente em Deus e na justiça de concluir meu mandato. Este é o único processo a que respondo na vida e creio na vitória”, concluiu.