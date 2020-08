Presidente sanciona medida provisória que flexibiliza ano letivo no Brasil 

“Respeito muito o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, que é do meu partido o PP, mas a gestão daqui pra frente é do Clodoaldo Rodrigues”. Essa foi a frase do novo gestor de Cruzeiro do Sul, durante o discurso de posse ocorrido nesta quarta-feira , 19, em sessão solene da Câmara Municipal, realizada na Vila Santa Rosa, comunidade rural onde Clodoaldo mora. Em alguns momentos da fala, ele se emocionou e chegou a chorar lembrando os momentos difíceis que enfrentou coma chegada da pandemia de Covid-19 e ainda a epidemia de dengue.

A primeira mudança no secretariado será na pasta da Agricultura e a saúde também deverá ter alteração. “Quero fortalecer o trabalho da prefeitura na zona rural com mecanização. Vou despachar na secretaria de Agricultura para ficar mais próximo das questões. Quero garantir a mecanização agrícola . Com relação à saúde, as reclamações são muitas e é uma pasta que receberá muita atenção”, explicou, dizendo que fará reunião com os atuais secretários na tarde desta quarta. “Vamos ver quem está disposto de verdade a acatar minhas determinações”, citou.

Com relação às obras, Clodoaldo elogiou o planejamento feito pela secretaria para pavimentação da cidade neste verão Amazônico. “Quero dizer que Cruzeiro do Sul pode contar com muito trabalho e disposição de minha parte. Vou dormir tarde e acordar cedo e me dedicar para que nestes meses a população tenha uma melhor qualidade de vida. E o povo da minha Santa Rosa se orgulhará muito desse seu filho”, assegurou o novo prefeito de Cruzeiro do Sul. Francisco Clodoaldo Rodrigues, de 46 anos, é historiador, policial civil, casado e pai de 3 filhos.

MDB elogia Clodoaldo

Todos os vereadores da Câmara Municipal participaram da sessão solene de posse de Clodoaldo Rodrigues. A bancada do MDB, que sempre fez oposição ao PP de Ilderlei, elogiou a condução de Clodoaldo frente à presidência da Câmara e desejou que na prefeitura ele tenha o mesmo desempenho de lisura. “Eu confio em Clodoaldo e sei que Cruzeiro do Sul está em boas mãos”, atestou o vereador Carlinhos Alves.

O líder do MDB, Romário Tavares, disse que o partido dará sustentação à gestão de Clodoaldo. “Conte com os 7 vereadores do MDB, com nossa bancada federal e com nosso senador Márcio Bittar”.

Suplente não assumirá vaga de Clodoaldo

Com a saída de Clodoaldo da Câmara, quem assume a presidência é o vereador Oscenir Maciel (MDB). Ele diz que ainda terá que fazer uma consulta à justiça eleitoral, mas acredita que o suplente de Clodoaldo não deverá assumir a vaga na Câmara. “O Clodoaldo se licenciou da Câmara para assumir a prefeitura interinamente da mesma forma que eu na Câmara, então não haverá posse de suplente”, afirma.